KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è chiaro: avviare i negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Non perderemo un solo giorno nel nostro lavoro per avvicinare l’Ucraina e l’UE”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che aggiunge: “Il vertice Ucraina-UE – aggiunge – è la dimostrazione del fatto che supereremo qualsiasi ostacolo per rafforzare il nostro partenariato e la nostra integrazione”.

