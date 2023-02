Usa: va a casa nonna morta, polizia pensa sia un ladro e lo uccide

E’ entrato a casa della nonna morta per ripulire l’appartamento, ma la polizia lo ha scambiato per un ladro e gli ha sparato uccidendolo: Joe Frasure Jr, 28 anni, è morto martedì a Wyoming, in Ohio, dopo essere stato portato in ospedale lunedì.

Lo riportano i media statunitensi sottolineando che l’uccisione è l’ultima di una serie di controverse azioni da parte della polizia in tutti gli Stati Uniti. La polizia ha dichiarato che gli agenti sospettavano che Frasure fosse un ladro dopo la chiamata di un vicino secondo il quale l’abitazione avrebbe dovuto essere vuota. La famiglia di Frasure invece ha spiegato che il giovane stava semplicemente ripulendo l’appartamento dopo la morte della nonna. Quando gli agenti sono arrivati, hanno visto Frasure e suo padre sul retro dell’edificio.

Secondo la polizia, Frasure non ha seguito gli ordini, scappando e cercando di lasciare l’area su un minivan. Frasure è stato colpito almeno una volta alla testa. È stato trasportato all’University of Cincinnati Medical Center, dove è morto