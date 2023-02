Uccisa da ex, trovato corpo Yana Malayko

È stato ritrovato il corpo di Yana Malayko, la 24enne cittadina ucraina scomparsa da Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, lo scorso 20 gennaio e del cui omicidio è accusato il suo ex Dumitru Stratan, 33enne di origini moldave.

Il corpo della giovane è stato rinvenuto oggi intorno alle 15.30 nelle campagne intorno a Castiglione delle Stiviere dove i carabinieri lo stavano cercando. Per Stratan l’accusa è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’essere stato legato alla vittima da una relazione sentimentale, oltre che di occultamento di cadavere.

Per la precisione, il cadavere è stato ritrovato alle 15.15 a Castiglione delle Stiviere, in via del Benaco, nei pressi di una centrale elettrica, sotto una catasta di legna. Sul luogo sono in corso le operazioni di polizia scientifica per i primi rilievi. Presenti anche il procuratore che, coordina le indagini. Al termine il corpo sarà portato via per gli altri accertamenti tecnici e l’autopsia.