Trionfo a Sanremo 2023 per Morandi, Ranieri ed Al Bano: in tv picco di 17 milioni

Durante la seconda serata di Sanremo, il picco di ascolto in valori assoluti è stato raggiunto alle 21.42, con 16 milioni 693 mila spettatoti collegati a Rai1 mentre Gianni Morandi, durante l’esibizione in trio con Massimo Ranieri e Al Bano, cantava Uno su mille. All’1.24 il picco in share, pari al 71.21%, mentre Amadeus leggeva la top five della classifica della sala stampa.

Altissimi i risultati sul target giovani, citati dal direttore dell’Intrattenimento di prime time Stefano Coletta: sulle ragazze 15-24 anni la media è oltre l’86%, +10% rispetto al 2022; sulle donne 25-34 anni quasi il 74%, +13.3; sui giovani 25-34 anni la media tocca il 71.92, +17.4; sul target laureati supera il 70% di share. La curva, sottolinea Coletta, è costante: l’intervista in stile ‘Belve’ di Francesca Fagnani ad Amadeus e Morandi, a fine serata, è andata oltre il 70% di share.