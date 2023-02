Trentottenne dipendente di un supermercato muore schiacciato da un pesante cancello scorrevole

Un uomo di 38 anni è morto a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, a seguito di un incidente: è rimasto schiacciato da un cancello scorrevole in ferro nei pressi del supermercato dove lavorava. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 per la vittima non c’è stato nulla da fare; l’uomo, sposato e padre di due figli, non ce l’ha fatta.

Secondo una prima sommaria ricostruzione il cancello sarebbe improvvisamente crollato su un lato travolgendolo. In queste ore gli inquirenti sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto. Immediatamente è stato allertato il 118, i sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti.

L’uomo, liberato dalla pesante struttura in ferro, è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca, dove è arrivato in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.