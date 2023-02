Tenta di incassare assegno di 100 mila euro in un ufficio postale con documento d’identità falso: arrestato

Insieme ad altre due persone, con lui nell’ufficio postale di via del Casaletto, avrebbe tentato di incassare un assegno postale di oltre 100.000 euro intestato a una società, esibendo una carta d’identità falsificata. E’ stato l’impiegato allo sportello, che ha avuto i primi sospetti, a dare l’allarme.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno identificato i presenti e portato via i tre uomini. Il 41enne, arrestato per tentata truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e porto di armi o oggetti atti ad offendere: perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 10 centimetri, sequestrato insieme ai telefoni cellulari di tutti e tre. Denunciati a piede libero con l’accusa di tentata truffa i due che erano con lui.