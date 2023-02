Spagna, mette la barca sul balcone: “Così risparmio 70 euro di ormeggio”

“Così risparmio 70 euro di ormeggio al mese” e… parcheggia la sua barca sul balcone. E’ accaduto a Es Castell, nell’isola di Minorca, in Spagna, dove un abitante ha deciso di far “svernare” la sua imbarcazione di sei metri e 400 chili direttamente in casa.

Ha così noleggiato una gru per farla salire a dieci metri d’altezza, al terzo piano del suo alloggio. Le immagini pubblicate sulla pagina dei residenti del comune sono diventate virali, con il video della gru che piazza la barca sul balcone. E il Comune è intervenuto per tutelare “l’incolumità pubblica”.

“Esiste un permesso per mettere un’imbarcazione sul balcone di casa?”, si legge sul post-denuncia di un vicino che aggiunge: “Ci sembra molto pericoloso”. Numerosi i commenti tra lo stupore e l’indignazione. “En Es Castell todo vale” (“A Es Castell tutto vale”, ndr), “Follia in altezza”, scrivono gli altri residenti a proposito dell’argomento, al quale si sono interessate anche testate e tv nazionali.