Serie D. La Sancataldese con il Città di Acireale per allontanarsi dalla zona salvezza

Derby siciliano di serie D per la Sancataldese di Pietro Infantino che oggi alle 14,30 affronta fuori casa il Città di Acireale. Si tratta di un match delicato in quanto gli avversari dei verdeamaranto hanno 23 punti in classifica e in caso di successo potrebbero avvicinare proprio la Sancataldese che, invece, di punti ne ha 28.

Tuttavia, per il match odierno di Aci Sant’Antonio, la Sancataldese non solo ha preparato al meglio questo confronto, ma ha anche recuperato un elemento tatticamente e tecnicamente prezioso come Tuccio. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una gran bella sfida, i verdeamaranto che in attacco punteranno ancora sui gol pesanti di Bonanno e Zerbo, ma anche sulla qualità a centrocampo di Baglione e Calabrese per fare risultato.

Dunque, un confronto di grande intensità ed incertezza, quello che si annuncia per oggi tra Città di Acireale e Sancataldese, con la squadra di Infantino che punta ad allungare per raggiungere prima possibile quella salvezza che ne costituisce l’obiettivo stagionale.