Santa Caterina. Nuova mensa scolastica nella scuola “Michele Capra” sarà finanziata con fondi Pnrr per 545 mila euro

SANTA CATERINA. Il progetto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito di realizzare una mensa scolastica nei locali della scuola “Michele Capra” ha ottenuto il finanziamento con i fondi del Pnrr. lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito.

Il progetto è stato presentato nell’ambito del PNRR. Nei giorni scorsi il sindaco ha firmato l’accordo di concessione di finanziamento con il Ministero dell’Istruzione, dando così avvio ad un iter che porterà Santa Caterina ad avere un servizio di qualità per la scuola e per i suoi alunni. Il finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione con i fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza è di 545 mila euro.