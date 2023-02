Sanremo, è record anche sui social: +44% cotenuti rispetto al 2022, la Ferragni ha generato più interazioni

Dati record per la 73esima edizione del Festival di Sanremo anche sul versante digitale. Durante la settimana dal 6 al 12 febbraio compresi, sono stati generati, su Instagram, Facebook e Twitter, oltre 1,9 milioni di contenuti in totale relativi al festival, +44% rispetto all’edizione precedente. Anche a livello di interazioni ne sono state generate oltre 240 milioni, +10% rispetto a Sanremo 2022. La co-conduttrice Chiara Ferragni si aggiudica la prima posizione per il contenuto con più interazioni relativo a Sanremo 2023, seguita da Jax e i Maneskin. Il post sul feed con più interazioni è quello di Chiara Ferragni, con l’ultimo abito Dior indossato nella serata di apertura, che ha raccolto oltre 2 milioni di interazioni con una reach di oltre 3,4 milioni di utenti.

Il secondo contenuto per interazioni, è quello di Jax con Fedez, in vista della serata dei duetti, il quale ha raccolto oltre 900mila interazioni e raggiunto circa 332mila utenti. Infine, a chiudere la top tre dei contenuti figura il post degli ospiti della terza serata, i Maneskin, il cui post ha raccolto oltre 728mila interazioni e raggiunto circa 775mila utenti. Durante la settimana del Festival sono stati generati più contenuti su Twitter, pari al 92% dei contenuti totali relativi a Sanremo, mentre Facebook e Instagram generano rispettivamente il 5% e il 3% dei contenuti totali. Al contrario, è Instagram a generare le maggiori interazioni per il festival, contribuendo con il 69% delle interazioni totali, seguito da Facebook con il 21% delle interazioni e Twitter con il 10% delle interazioni.

I numeri da record registrati dal festival di Sanremo 2023 sono stati confermati anche dalle pattaforme social, questa edizione sono stati generati solo su Twitter oltre 1,7 milioni di contenuti, rispetto ai 1,2 generati nel 2022 (+44%), su Facebook invece sono stati 106mila i contenuti generati nel 2023 contro i 64mila generati nel 2022 (+65%), su Instagram nel 2023 sono stati registrati 51mila contenuti contro i 44mila generati nel 2022 (+24%). Facebook è quindi la piattaforma che ha registrato la crescita maggiore a livello di contenuti, in particolare in questa edizione sono stati registrati più dibattiti e analisi mediatiche, soprattuto riguardo a Chiara Ferragni.

In termini di interazioni, Instagram ha generato oltre 164 milioni di interazioni contro i 153 milioni generati nel 2022 (+7%), Facebook ha generato oltre 50mila interazioni rispetto ai 42,7 milioni generati nel 2022 (+18%). Twitter, invece, ha generato nel 2023 oltre 25 milioni di interazioni, rispetto ai 22 milioni generati nel 2022 (+12%). Rispetto alle due settimane che hanno preceduto il festival, la settimana di Sanremo ha raggiunto un significativo picco di crescita di followers su Instagram. Analizzando la crescita percentuale del profilo ufficiale della pagina di Sanremo risulta evidente, come si era verificato nell’edizione del 2022, un importante picco di crescita nel numero di followers durante la settimana del festival, con un aumento di 339 mila followers.

Seppur simile al trend dello scorso anno, il 2023 ha registrato incrementi leggermente al di sopra del 2022, soprattutto nella settimana del festival, pari al +13% rispetto al 2022. Analizzando l’andamento della crescita dei followers, della pagina Instagram di Sanremo, risulta evidente un forte incremento specialmente nei primi due giorni del festival (+13% la prima giornata, +9% la seconda).

Anche le interazioni hanno avuto una grande crescita nel corso della settimana raggiungendo una media di 600 mila interazioni al giorno con un picco durante il quarto giorno di festival in cui si sono raggiunte 860 mila interazioni. La settimana del festival ha puntato i riflettori anche su i conduttori e le co-conduttrici che si sono alternati nelle varie serate. Questo ha fatto sì che i rispettivi account social diventassero oggetto di un’importante picco di crescita in termini di numero di followers e interazioni.