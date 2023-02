San Cataldo. Vandalizzata la fontana della villa comunale. Appello del sindaco: “Cittadinanza collabori segnalando vandalismi”

SAN CATALDO. Atto vandalico a danno della fontana della Villa Comunale. A segnalarlo pubblicamente è stato il sindaco Gioacchino Comparato che, contestualmente, ha lanciato un appello a tutta la cittadinanza:

<Da settimane – ha detto – siamo a lavoro per ripristinare la fontana all’interno della nostra Villa Comunale. Purtroppo, la scorsa notte, alcuni irresponsabili hanno staccato alcune pietre e le hanno gettate all’interno della stessa fontana.

Chiaramente siamo intervenuti subito e abbiamo già messo in atto tutte le misure necessarie per riparare il danno provocato dai vandali. I nostri operai sono al lavoro sin dalla mattina per ripulire la fontana. Tuttavia, questo non basta.

Vogliamo lanciare un appello a tutta la cittadinanza di San Cataldo affinché si unisca a noi nella tutela e nella salvaguardia dei beni pubblici. Invitiamo tutti i cittadini – ha concluso – a collaborare con noi segnalando qualsiasi atto vandalico o comportamento inappropriato che danneggi la bellezza e l’integrità della nostra città”.