San Cataldo. Il sindaco su problema illuminazione “Valentino Mazzola”: “Già acquistati 5 nuovi fari; lavoreremo per farli montare al più presto”

SAN CATALDO. S’è registrata nelle ultime ore la risposta del sindaco Gioacchino Comparato rispetto alla lamentela espressa da parte della società sportiva Gloria San Cataldo dopo l’avvenuta interruzione della gara del campionato di calcio femminile contro il Marsala per via di problemi all’illuminazione dello stadio Valentino Mazzola.

“Comprendo l’amarezza – ha risposto il sindaco su facebook – Da quanto apprendo è stato lo spegnimento improvviso di un faro a provocare l’interruzione della partita”.

Il primo cittadino ha manifestato piena disponibilità a dare una soluzione al problema ed ha concluso: “A dicembre abbiamo avviato le procedure per l’acquisto di altri cinque fari. Abbiamo qualche giorno fa proceduto all aggiudicazione, lavoreremo per farli montare al più presto”.