San Cataldo. Il Comune riceverà 211.500 euro dal Pnrr per l’Educativa domiciliare a sostegno di famiglie e bambini

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo riceverà 211.500 euro dal PNRR per l’Educativa Domiciliare, per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alle politiche sociali Gabriele Amico.

Il progetto offrirà supporto ai genitori attraverso una presa in carico temporanea del minore e della famiglia intera, per garantirne l’integrità e prevenirne la disgregazione. Saranno forniti percorsi di accompagnamento per ridurre situazioni di disagio e promuovere una crescita armoniosa dei bambini. Gli interventi educativi saranno condotti da un’equipe multidisciplinare che aiuterà nuclei familiari multiproblematici con minori a rischio di devianza o emarginazione. Verranno attivate e potenziate le capacità delle famiglie nell’acquisizione del ruolo educativo.

La selezione dei destinatari avverrà su segnalazione dei servizi sociali, del consultorio familiare, del servizio di neuropsichiatria infantile e delle scuole, con il lavoro sinergico di tutti gli attori coinvolti. Il servizio sarà erogato tramite voucher di servizio spendibili presso organizzazioni del terzo settore accreditate nel Registro unico distrettuale. L’erogazione delle prestazioni sarà basata sulla libera scelta dei destinatari all’interno del Catalogo dell’offerta sociale del Comune di San Cataldo e dei Comuni limitrofi.

Il sindaco Comparato e l’assessore Amico hanno ringraziato gli Uffici comunali del 3’ Settore Politiche Sociali del Comune di San Cataldo per aver centrato un altro importante obiettivo in modo da venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.