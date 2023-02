San Cataldo. Il 27 febbraio alle 18,30 nel palazzo comunale c’è l’assemblea cittadina sul tema della Sanità territoriale

SAN CATALDO. Lunedì 27 febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Paolo Borsellino del Palazzo Municipale di San Cataldo, si terrà l’assemblea cittadina organizzata dall’Amministrazione di San Cataldo in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Aps Noi per la Salute – Tina. L’assemblea è aperta a tutta la cittadinanza.

Il sindaco Gioacchino Comparato, nell’annunciare l’evento, ha ribadito: <Vogliamo immaginare e impegnarci per una sanità efficiente, una sanità che nel nostro territorio non debba risaltare agli onori della cronaca soltanto per le file al pronto soccorso o per le estenuanti attese per un esame diagnostico. A breve partirà anche la nostra consulta per la sanità, un tavolo permanente dove cittadini, istituzioni e associazioni potranno confrontarsi e proporre soluzioni per rendere migliore la sanità nella nostra città, nel nostro territorio>.