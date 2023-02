Ponte Messina: Salvini ne parla con Commissaria Ue a margine Consiglio di lunedi’

A margine dei lavori del Consiglio informale dei ministri dei Trasporti dell’Ue organizzato dalla presidenza svedese, lunedì 27 febbraio, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si confronterà con la Commissaria Valean sul progetto di rilancio della realizzazione del ponte sullo Stretto, opera strategia quale collegamento tra la Sicilia e il resto d’Europa”.

Ne da’ notizia il Mit in una nota in cui si ricorda che ieri si è tenuta una nuova riunione tecnico-operativa sul ponte sullo Stretto di Messina per un confronto con i vertici di Anas, Rfi e Fs. Si è fatto il punto della situazione sugli aspetti procedurali di tipo giuridico, in particolare sul nuovo assetto e la governance della società dedicata, su costi e progettazione. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì prossimo.

Il vertice svedese, informa la nota, sarà l’occasione per visitare il ponte di Oresund, una tratta stradale e ferroviaria di 15,9 km che collega le città di Copenaghen (Danimarca) e Malmoe (Svezia), realizzata tramite tunnel sottomarino e ponte che attraversano l’omonimo stretto. Si tratta del ponte strallato più lungo d’Europa adibito al traffico stradale e ferroviario con una campata centrale di 490 m, inaugurato nel 2000. Salvini incontrerà anche il top management della società gestore dell’infrastruttura.