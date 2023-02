Palermo: rapina in banca e sequestro di persona, 2 in carcere

I Carabinieri delle Compagnie di Partinico (PA) e di Castelvetrano (TP) hanno arrestato un 32enne e un 25enne di origini palermitane, con l’accusa di rapina aggravata e sequestro di persona. I due uomini, uno dei quali con il volto coperto da un passamontagna, avrebbero rapinato nel primo pomeriggio del 10 febbraio una filiale bancaria di Partanna, nel Trapanese, e dopo aver rinchiuso i dipendenti e un cliente per circa 30 minuti all’interno di un bagno sono riusciti ad portare via oltre 67mila euro dalle casse, dandosi poi alla fuga a bordo di un furgone in direzione Palermo.

Le ricerche avviate dai militari della Compagnia di Castelvetrano, diramate anche alle Centrali Operative dei Comandi Provinciali di Trapani e Palermo, e le verifiche sul posto, hanno permesso di trovare elementi per individuare i due uomini ed orientare le pattuglie presenti sul territorio verso la via di fuga dei rapinatori.

I primi ad individuare i presunti rapinatori in fuga sono stati i militari della Stazione di Balestrate ed una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Partinico, che sono riusciti a bloccare il furgone con a bordo i due giovani allo svincolo autostradale dell’A29.

La perquisizione del mezzo consentito di recuperare e sequestrare l’intera somma rubata, in banconote di vario taglio, che sarà restituita all’istituto di credito, oltre a dei guanti, il passamontagna utilizzato per la rapina e numerose fascette di plastica.Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e ha disposto per entrambi i soggetti la custodia cautelare in carcere.