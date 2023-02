Mussomeli, chiusura scuole e divieto stazionamento nelle piazze. Niente visite al cimitero

MUSSOMELI – A tutela pubblica incolumità c’è un’altra ordinanza sindacale in considerazione del persistere delle condizioni meteo avverse previste per domani, venerdi 10 febbraio 2023 (allerta arancione) . Pertanto le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. C’è anche il divieto si stazionamento nelle seguenti Piazze: Piazzale Mongibello, Piazzale Falcone –Borsellino,Piazza della Repubblica e piazzale del Castello. Per domani niente visite al Cimitero.