Marianopoli, Carnevale 2023 comunità in festa

MARIANOPOLI – Si è concluso il Carnevale 2023. Un grande successo di affluenza e di divertimento. “Mi è piaciuto molto vedere il coinvolgimento delle famiglie… genitori e figli che componevano veri e propri gruppi mascherati”, ha commentato Il sindaco Salvatore Noto, ringraziando coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione delle manifestazioni carnevalesche. Un particolare ringraziamento all’ assessore Nanni Cannavò che ha fatto un ottimo lavoro organizzativo (anche con le “carte”) e poi il gruppo che ha realizzato il carro allegorico. Trattasi di ragazzi meravigliosi – ha sottolineato il primo cittadino, che hanno saputo divertirsi in maniera sana e gratuita. Ringraziamenti anche per il gruppo del servizio civile che ha dato un notevole ed apprezzato contributo. Un plauso è andato alla Vice Presidente del Consiglio Lucrezia Burrafato, a Marco e a Mattia. Il ringraziamento anche per chi ha messo a disposizione il trattore, alla famiglia Antonino Cannella. Insomma, il sindaco Noto si ritiene soddisfatto per avere visto la sua comunità divertirsi insieme.