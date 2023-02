Il 16 febbraio l’Assessore regionale alla salute Giovanna Volo ha convocato i sindacati dei laboratori di analisi

il confronto permetterà di individuare soluzioni che siano percorribili dal punto di vista amministrativo e sostenibili sul piano economico-finanziario

Si terrà giovedì 16 febbraio l’incontro tra l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e i rappresentanti sindacali dei laboratori di analisi.

“L’offerta dei privati è importante per garantire qualità e capillarità all’attività analitica sul territorio – sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -. Ben consapevoli delle criticità che affliggono il settore della specialistica ambulatoriale accreditata privata, il confronto permetterà di individuare soluzioni che siano percorribili dal punto di vista amministrativo e sostenibili sul piano economico-finanziario”.

“È nostra intenzione, per altro – dichiara l’assessore Volo – stabilire un modus operandi per quanto concerne il lavoro che dovremo svolgere insieme nei mesi a venire attraverso la costituzione di tavoli tecnici pubblico-privato”. Per martedì 21 febbraio, inoltre, sono state convocate in assessorato anche le sigle sindacali che rappresentano gli specialisti convenzionati in medicina fisica e di riabilitazione.