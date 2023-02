I siti scommesse nuovi che sono comparsi sul mercato

Il mondo delle scommesse online va a segno ancora una volta. I dati relativi al primo mese del 2023 infatti confermano la crescita del settore che ha fatto registrare un eccezionale +40%. La spesa sui siti di gioco legali a gennaio è stata di 180,8 milioni di euro, mentre nello stesso mese del 2022 si era fermata a 128,8 milioni. Questa cifra si riferisce alla differenza tra quanto è stato giocato, ossia la raccolta, che è stata quantificata in un miliardo e duecento milioni, e le somme vinte dai giocatori.

Sul podio, per quota di mercato sulla spesa, si confermano i maggiori operatori che da sempre dominano il settore. La triade è composta da Lottomatica, Sisal e Snai, che detengono rispettivamente il 16,56%, il 14,97% e il 12,21% del mercato. Ma accanto ai giganti del settore emergono i nuovi siti scommesse, che mirano a farsi largo con un’offerta nuova e più dinamica, oltre che con bonus interessanti per i giocatori. Esistono alcuni siti elencati e recensiti per categoria.

Cosa offrono i nuovi siti per scommettere

In Italia il sistema delle licenze limita e controlla l’accesso ai nuovi operatori sul nostro mercato. Con l’ultimo bando dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nuovi operatori hanno ottenuto la concessione per operare in Italia e nel corso del tempo si stanno facendo conoscere. A causa del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, imposto in Italia dalla Legge n. 96 del 2018, i nuovi bookmakers non possono pubblicizzarsi in modo tradizionale. Di conseguenza si ingegnano con vari strumenti che avvantaggiano gli appassionati di betting.

Tra gli strumenti di promozione più efficaci, sia per i leader del mercato, sia per i nuovi bookmakers AAMS, ci sono senza dubbio i bonus di benvenuto e le altre promozioni. La maggior parte dei nuovi allibratori verte su interessanti bonus sul primo deposito. Non mancano le quote maggiorate, che consentono ai giocatori di ottenere vincite più corpose con le loro prime scommesse, o con quelle su importanti eventi selezionati.

Live streaming e betting da smartphone

La competitività di un nuovo sito per scommettere può riflettersi su vari aspetti dell’offerta. Ad esempio sul livello delle quote, che possono essere più alte su determinati eventi o sport, rispetto ai vecchi operatori. Più innovativi e flessibili, i nuovi bookmaker dedicano ampio spazio alle scommesse live. Queste rappresentano un settore di punta per l’online betting, arricchito dall’offerta di streaming degli eventi.

I players iscritti infatti avranno il vantaggio di seguire le gare in diretta streaming, in maniera gratuita, semplicemente andando sul sito ed effettuando il login. Questa possibilità, insieme a quella della scommessa in tempo reale, è accessibile anche da smartphone e tablet. Le applicazioni mobile sono un altro punto forte di ogni nuovo sito scommesse. Non è un mistero che lo smartphone stia sostituendo il computer di casa per gran parte delle attività che svolgiamo quotidianamente, compreso il gioco e le scommesse online. Le nuove app sono user friendly, consentono un’esperienza sempre più personalizzata e accessibile ovunque ci si trova.

Oltre ai nuovi strumenti, ci sono le nuove possibilità di betting su eventi non sportivi, come le scommesse virtuali e sugli eSport. E ancora opzioni come il cashout, che dà la possibilità di uscire da una scommessa prima della fine dell’evento.Si tratta dei nuovi trend delle scommesse che consentono ai players un margine di manovra più ampio. Un altro esempio è il betting exchange, che pone il giocatore al centro della scommessa, nella veste di allibratore.