I migliori metodi per imparare l’italiano online: scopri come ottenere il massimo dalle lezioni di italiano online.

L’apprendimento della lingua italiana online è un’ottima opzione per coloro che desiderano sviluppare le proprie competenze linguistiche in modo comodo e conveniente. Purtroppo per chi si trasferisce dall’estero per lavoro o per studi sul territorio italiano non è sempre possibile avere vita facile con la conoscenza della lingua inglese.

Sebbene in ambito universitario e lavorativo i propri colleghi potrebbero interagire con semplicità in lingua inglese, la situazione sarebbe ben diversa quando si eseguono operazioni elementari come andare al supermercato o al ristorante in centri urbani che non sono particolarmente sviluppati a livello turistico.

Per questo motivo per uno straniero che decide di vivere in Italia è fondamentale la conoscenza della nostra lingua e con l’avvento del web e la disponibilità di numerosi strumenti digitali, imparare una lingua è diventato più semplice e accessibile che mai.

Metodi di Apprendimento Interattivi

In primis esistono dei metodi di apprendimento interattivi, come ad esempio la piattaforma Babbel che permette di svolgere esercizi, quiz, giochi e attività in più lingue in modo che si possa prendere dimestichezza con la lingua italiana.

In questo caso parliamo però di un sistema per la comprensione elementare del testo o per affinare le proprie capacità che sono già avanzate, in quanto potrebbe essere molto difficile sviluppare totalmente da zero una buona abilità di dialogo con una semplice applicazione.

Corsi di Lingua Online con classi digitali e sistema tradizionale

Esistono inoltre delle scuole di lingua che con la pandemia hanno deciso di sviluppare il settore dell’online, offrendo ai propri studenti la possibilità di partecipare a delle vere e proprie classi virtuali con un insegnante che si occupa di fornire informazioni per migliorare il livello linguistico degli studenti.

In questo caso si potrebbero vivere due difficoltà in modo principale: la prima è quella dettata dalla mancanza di flessibilità nelle lezioni. I corsi vengono tenuti in giorni e orari prestabiliti e non è sempre possibile riuscire a conciliarli con i propri impegni lavorativi o di studio.

Inoltre, facendo parte di una classe con più studenti, non è possibile sfruttare un programma di apprendimento personalizzato in modo da concentrarsi sui concetti poco chiari e che potrebbero essere maggiormente utili per la frequentazione di lezioni universitarie, le operazioni di vita quotidiana o le interazioni semplici sul mondo del lavoro.

In questo modo il percorso di apprendimento potrebbe rivelarsi particolarmente lungo e lento rispetto alle attese.

Podcast e video lezioni gratuite (o a basso costo)

Sulla scia di Babbel, che abbiamo citato in precedenza, sono nate moltissime opportunità per seguire video corsi o audio corsi in modo gratuito.

Su Youtube sono presenti moltissimi canali gestiti da insegnanti professionisti che si occupano di creare video lezioni adatte a chi vuole imparare l’italiano, partendo dall’inglese, francese o spagnolo.

Allo stesso modo sono disponibili numerosi podcast su Spotify, ma come detto in precedenza non è detto che portino risultati nell’immediato.

D’altro canto, questo tipo di lezioni sono molto vantaggiose per chi ha un ritmo di vita frenetico: è infatti possibile seguire audio e video corsi in un qualunque momento libero della giornata, magari durante gli spostamenti tra casa e università o lavoro con i mezzi pubblici o in auto.

I corsi in diretta online con insegnante privato

Esistono infine alcune piattaforme online che hanno creato un’opportunità straordinaria per le persone che necessitano di apprendere una nuova lingua straniera.

Un esempio è italki, sito web che ci sentiamo di suggerirvi di visitare per comprendere meglio quanto stiamo scrivendo.

Tramite questi portali è possibile consultare un elenco di insegnanti disponibili all’erogazione di lezioni online che parlano in alcuni casi più lingue a livello nativo. In questo modo è possibile pattuire un percorso formativo concentrandosi sugli elementi di cui si ha maggiore bisogno per ottenere risultati immediati, concordando orari e giorni delle lezioni ad un prezzo orario veramente vantaggioso.

Questo tipo di lezioni è in grado di portare chiunque ad apprendere una lingua straniera, grazie alla possibilità di dialogare in diretta con il proprio insegnante.

Per fare un esempio, è possibile trovare un insegnante di spagnolo che sia in grado di parlare anche fluentemente italiano e inglese, in modo da riuscire a interagire nel modo più corretto ed eliminare ogni tipo di barriera linguistica che potrebbe compromettere la fase iniziale di apprendimento.

Come scegliere il corso più adatto

Ora che abbiamo visto insieme quali siano le opportunità disponibili online per imparare la lingua italiana non vi resta che scegliere quella che potrebbe fare maggiormente al caso vostro. Il suggerimento che vi diamo è quello di partire con un insegnante privato a prezzi davvero vantaggiosi, per poi affinare le vostre abilità con le varie applicazioni, specialmente se siete totalmente all’inizio.