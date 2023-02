Giorgi conquista il trofeo del Merida Open Akron

MERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) – Camila Giorgi ha conquistato il trofeo del “Merida Open Akron”, nuovo Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si è concluso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatan, in Messico. E’ il 77esimo titolo vinto da una tennista azzurra nell’Era Open. Nella notte italiana, nella decima finale della carriera, la 31enne di Macerata, n.68 del ranking, ha battuto per 7-6(3) 1-6 6-2, in due ore e 23 minuti di partita, la svedese Rebecca Peterson, n.140 del ranking, proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo, vincendo tutti gli ultimi sei game. Per Giorgi si tratta del quarto titolo Wta in carriera dopo i “250” di s’-Hertogenbosch 2015 (erba) e Linz 2018 (veloce indoor) ed il “1000” di Montreal 2021 (cemento), che era stata anche l’ultima finale giocata dall’azzurra. “Sono molto felice di essere venuta qui per la prima edizione di questo torneo: è stata una settimana fantastica e mi sono trovata benissimo – le parole della vincitrice, che ha poi ringraziato il pubblico in spagnolo – Con Rebecca è stata una bella finale e sono davvero molto soddisfatta”. L’azzurra, che complessivamente ha vinto due punti in più rispetto alla svedese, ha messo a segno 40 vincenti a fronte di 44 gratuiti (22 contro 31 il bilancio di Peterson).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).