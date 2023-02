Festival di Sanremo, per 1 italiano su 2 manifestazione ormai superata

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la 73a edizione del Festival di Sanremo. Un evento sempre molto atteso e discusso. Il festival della canzone italiana interessa e appassiona la maggioranza della popolazione, con un coinvolgimento ancora più forte tra i più giovani. Oltre il 50% degli intervistati, infatti, dichiara che segue e/o seguirà il Festival, anche se non sempre con attenzione o continuità. 1 italiano su 4, invece può essere considerato un “fedelissimo” della manifestazione e ne seguirà gli sviluppi dall’inizio alla fine. Tutto questo anche se la popolazione italiana si divide tra chi lo ritiene ancora l’evento più importante per la musica italiana e chi, in prevalenza, lo giudica ormai superato (il 50,8%). Come spesso accade, il Festival è stato preceduto da alcune polemiche relative a possibili ospiti, interventi e/o argomenti in previsione della kermesse. Sotto questo aspetto, oltre il 60% degli italiani non condivide la scelta di trattare argomenti o ospitare personaggi al di fuori del contesto musicale in un Festival che dovrebbe rappresentare solo ed esclusivamente la musica italiana.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/02/2023 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

– foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).