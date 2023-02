Evade ripetutamente dai domiciliari, 27enne arrestata e condotta in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato per evasione una 27enne che stava scontando agli arresti domiciliari una pena per spaccio di stupefacenti e furto. La giovane era stata arrestata per evasione lo scorso dicembre e circa 10 giorni addietro si era, nuovamente, allontanata dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione. I Carabinieri hanno avviato le ricerche per rintracciare l’evasa e richiesto all’Autorità giudiziaria di SIRACUSA l’aggravamento della misura cautelare. La donna è stata rintracciata e arrestata presso l’abitazione di una sua amica. A seguito del provvedimento di aggravamento della misura cautelare è stata accompagnata in carcere dove sconterà la condanna residua di 5 anni e mezzo di reclusione.