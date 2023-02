Eccellenza. Obiettivo 3 punti per la Nissa contro il Castellammare

Tornare al successo per interrompere un andazzo non proprio esaltante. E’ quello che oggi domenica 19 febbraio deve fare la Nissa contro il Castellammare Calcio 94 al Tomaselli.

Un compito non proprio semplice in quanto i biancoscudati si troveranno di fronte una squadra impelagata nella zona play out che non vorrà recitare la parte della vittima sacrificale di giornata.

E allora attenzione e concentrazione massima in casa Nissa per una sfida che è importante nella misura in cui una vittoria consentirebbe a Sammartino e compagni di risalire la classifica, portarsi a quota 28 e affrontare con il morale giusto il derby provinciale con il Gela.

La Nissa ha effettuato ieri la rifinitura allo stadio Tomaselli. La squadra di Alessio Sferrazza sta bene e con il Castellammare il tecnico non dovrebbe avere problemi di formazione. Lo stesso Lucero, nella foto, dovrebbe giocare la partita con una speciale protezione dopo che, nel match precedente con la Mazarese, s’è rotto il setto nasale. Arbitro dell’incontro è Pierpaolo Longo i Catania, con guardalinee Salvatore Debole e Giulio Sorace, anche loro di Catania.