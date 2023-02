Campofranco. Iniziati i festeggiamenti per il 450° anniversario della nascita del Comune

CAMPOFRANCO. Sono iniziati ieri i festeggiamenti per il 450 esimo anniversario della nascita di Campofranco, datata il 10 Febbraio 1573. La giornata è stata scandita dai tamburinara e dal banditore che annunciava la fondazione di Campofranco per le vie del paese ed invitava tutti i cittadini a far festa presso il palazzo baronale.

Nel tardo pomeriggio un interessante convegno sul tema storico che ha visto il contributo importante del Prof. Giuseppe Testa e del compaesano Prof. Giovannni Nuzzo, docente universitario ora in pensione con la presenza del nostro Sindaco Rosario Nuara e del parroco di Campofranco Luciano Calabrese.

C’è da dire che, tutto questo non sarebbe stato possibile se non fosse per l’interesse di due persone in particolare che si sono spese e continuano a farlo per esclusivo amore di Campofranco: Luigi Mazzara e la Prof.ssa Franca Taibi ai quali sono andati i ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale .