Caltanissetta, venerdì visite gratuite nella Carovana della Prevenzione contro i tumori alla mammella

Farà tappa a Caltanissetta la carovana della prevenzione. Il Camper della società Susan Komen sosterà in Corso Umberto il 10 febbraio dalle ore 8 alle ore 15.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Caltanissetta, il sostegno dell’ASP 2 e la collaborazione dell’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Caltanissetta e Agrigento.

L’evento in programma prevede l’arrivo di 3 camper sanitari con personale sanitario a bordo che consentiranno alle donne non incluse nei programmi di screening di essere sottoposte gratuitamente ad un controllo senologico approfondito per la ricerca e la diagnosi precoce del tumore alla mammella.