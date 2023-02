Caltanissetta. Segnalate criticità in via Amico Valenti: “Intervenga il Comune”

CALTANISSETTA. Una segnalazione da parte di un nostro lettore riguardo ad alcune criticità che si registrerebbero in via Amico Valenti al civico 105 relativamente al manto stradale. Qui è stato evidenziato, anche attraverso alcune foto, che dopo i lavori effettuati dalla società che qualche mese fa ha installato la fibra nei vari palazzi della via Amico Valenti civico 105 Caltanissetta, si registrano alcune criticità al manto stradale.

Guardando le foto, il manto stradale appare in condizioni non ottimali, e si notano anche alcuni cavi scoperti. Il lettore ha pertanto chiesto che il Comune, per quanto di propria competenza, intervenga per garantire il ripristino dello stato dei luoghi.