Caltanissetta, Real Maestranza 2023: rinnovate le cariche della categoria dei Muratori

Si è riunita nella sede sociale di Vicolo Neviera, l’assemblea dell’associazione Unione Muratori, per eleggere le Cariche di Portabandiera, Alabardiere e Portabaldacchino per le processioni della Real Maestranza per l’anno 2023, in preparazione alla processione della Real Maestranza in programma il prossimo 5 aprile.

La seduta, è stata presieduta dal Presidente della Categoria Unione Muratori

Gianni Taibi ( Gran Cerimoniere della Real Maestranza ) alla presenza di 16 soci, per il quale hanno assegnato la Carica di Portabandiera a Filippo Palermo di anni 64.

La Carica di Alabardiere è stata assegnata al ventenne Michele Sanicola,

e quella di Portabaldacchino ad Angelo Pesce di anni 45.