Caltanissetta, Michele Riggi risponde a Rudy Maira: “Consiglieri sempre al servizio dell’Avvocatura”

“Non posso che condividere l’esortazione dell’ Avvocato Maira agli Avvocati tutti e ai neo eletti Consiglieri a mettere da parte le incomprensioni e i contrasti della fase elettorale”.

A scrivere è l’avvocato nisseno Michele Riggi, Consigliere dell’Ordine di lunga esperienza e, nell’ultimo periodo, Presidente del COA di Caltanissetta.

Il presidente uscente sottolinea l’importante ruolo dei consiglieri, la funzione che devono svolgere all’interno del direttivo e tra i soci e alcune considerazioni sul passato.



“I Consiglieri dell’Ordine sono chiamati a svolgere il loro servizio in favore dell’ Avvocatura con impegno, serietà, competenza e dedizione, avendo forte il senso dell’ Istituzione ed evitando l’opposizione strumentale e non costruttiva, comportamento che contestiamo ai nostri Parlamentari.

I Consiglieri ricordino che non vi sono né “posizioni” da mantenere e difendere né “fette di potere” da spartire.



Quanto al coinvolgimento dell’ Avvocatura, posso assicurare il Collega Maira (ma Lui ne è ben a conoscenza) che ciò è sempre avvenuto. Tante, ad esempio, sono le Commissioni che hanno lavorato di concerto con il COA, fornendo spunti, suggerimenti e soluzioni alle tematiche che si affrontavano, attività che si sono concretizzate nei vari protocolli che, in questi ultimi anni, sono stati stipulati e sottoscritti .



Auspico anch’io – ha concluso – che le Assemblee (che si sono sempre celebrate nel rispetto delle previsioni della Legge Professionale) siano quanto più partecipate, cosa che -a onor del vero- non sempre è avvenuto.



Non posso che augurare al nuovo COA di lavorare, pur nel legittimo confronto delle idee, con serenità e responsabilità nell’interesse di tutta l’Avvocatura”.