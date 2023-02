Caltanissetta, interrogazione della Lega: “Finanziamenti persi? Faremo chiarezza”

“Il Comune di Caltanissetta ha davvero perso 4,5 milioni di euro dei fondi PNRR? Faremo chiarezza in Aula Consiliare per accertare eventuali responsabilità!” – lo dichiara il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, che insieme al Consigliere Visconti ha presentato al Sindaco un’Interrogazione consiliare dal titolo: Finanziamenti europei persi a valere sul PNRR pubblicato nel 2022.

“Abbiamo preso atto dalla stampa che l’Agenzia per la Coesione Territoriale avrebbe rigettato, per presunta insufficienza nella redazione, tre progetti presentati dal Comune di Caltanissetta in occasione dell’Avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sul PNRR pubblicato nel 2022. Una notizia – afferma Oscar Aiello – che se confermata sarebbe gravissima in quanto priverebbe il Capoluogo nisseno di quasi 4,5 milioni di euro che avrebbero consentito la realizzazione di tre importanti opere da mettere al servizio della Città di Caltanissetta”.

La Lega ha ritenuto pertanto opportuno portare la discussione in Consiglio Comunale, dove verrà discussa l’Interrogazione dei Consiglieri Aiello e Visconti. Durante l’apposita seduta di Question Time il Sindaco dovrà rispondere alle seguenti domande:

1. In cosa consistono i tre progetti non ammessi a finanziamento;

2. Se il Comune ha davvero omesso di rispondere alla richiesta inviata in soccorso istruttorio dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;

3. Quale sarebbe l’ostacolo giuridicamente insuperabile che ha determinato, così come dichiarato sulla stampa dall’Assessore La Mensa, il mancato finanziamento dei progetti presentati nell’assenza di passaggi amministrativi di cui il Comune non avrebbe responsabilità alcuna.