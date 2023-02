Caltanissetta, il maltempo non ha fermato la prevenzione: effettuate tutte le visite gratuite prenotate

Il maltempo e l’allerta arancione che ieri è stata preannunciata dalla Protezione Civile a Caltanissetta non ha fermato il Camper della “La Carovana della Prevenzione” arrivato in città per effettuare le visite di controllo e le indagini necessarie a verificare l’eventuale presenza di malattie tumorali.

In Corso Umberto, grazie all’intensa attività di comunicazione e la sensibilizzazione di associazioni locali, quale Progetto Luna Onlus, si sono svolte regolarmente tutte le visite di controllo che erano state prenotate.

“Le donne hanno rispettato l’appuntamento preso – ha commentato con soddisfazione la presidentessa di Progetto Luna, Ersilia Sciandra – un segnale che dimostra una maggiore attenzione per la propria salute, una pratica che possiamo considerare salvavita poiché consente di poter scoprire in tempo l’eventuale malattia e poter iniziare tempestivamente la cura”.

Una soddisfazione manifestata anche dalle donne sottoposte a indagini, dall’amministrazione comunale e dai promotori del progetto itinerante.

“La Carovana della Prevenzione” fa parte del Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre, a un pubblico sempre più ampio, attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne fuori dalla fascia di screening che spesso dedicano meno attenzione alla propria salute.

“Dobbiamo considerarci molto fortunate poiché viviamo in un territorio in cui sono possibili gli screening oncologici ma per quanti sono fuori per età o vivono un momento critico in ambito di finanze familiari, fare questo test a pagamento è un problema serio. La sensibilizzazione è ancora necessaria perché, presi dagli impegni quotidiani, non sempre i cittadini rispondono agli inviti ad accedere gratuitamente alle visite di controllo. Vogliamo quindi ricordare che le donne tra i 59/69 anni possono fare gratuitamente una mammografia ogni due anni, uomini e donne nella stessa fascia di età possono fare un test X il sangue occulto nelle feci e le donne dai 25/64 anni presso i consultori possono fare il Pap test e che, per qualsiasi dubbio, chiunque può rivolgersi al medico di famiglia per avere ulteriori informazioni specifiche”.