Caltanissetta, Alberto Mantovani al Ruggero Settimo per il ciclo di incontri della Zanichelli

Lunedì 27 febbraio alle ore 11.30 si terrà una video-conferenza del celebre immunologo Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas con il Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta.

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

Il sistema immunitario è, insieme al sistema nervoso centrale, uno dei due massimi sistemi del nostro organismo. Una comprensione meno approssimativa dei meccanismi immunologici ha aperto la strada a una nuova frontiera nella lotta contro il cancro. COVID-19 ci ha ricordato della nostra ignoranza e dell’importanza dell’immunità nei confronti delle malattie infettive.

Ne parlerà Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico di Humanitas nel video-incontro dal titolo: Sistema immunitario e terapie, dal cancro a Covid-19.

Alberto Mantovani è nato a Milano nel 1948 dove si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1973. Dopo la specializzazione in Oncologia, ha lavorato in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Da ottobre 2005 è Direttore Scientifico di Humanitas e, dal 2014, docente di Humanitas University, di cui oggi è professore emerito. Da diversi anni è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. I suoi ultimi libri sono Non avere paura di sognare. Decalogo per aspiranti scienziati (2016), Bersaglio mobile (2018), Il fuoco interiore. Il sistema immunitario e l’origine delle malattie (2020) e I vaccini fanno bene (2020, con Guido Forni, Lorenzo Moretta, Giovanni Rezza).