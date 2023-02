Bilancio, approvati consolidati 2020 e 2021 in commissione Ars. Schifani: «Certezze sui conti della Regione»

«Il via libera ai Bilanci consolidati 2020 e 2021 rappresenta un utile passo in avanti nella paziente azione di regolarizzazione dei conti della Regione messa in campo dal nostro governo. L’obiettivo che stiamo raggiungendo è di dotare finalmente la Sicilia di documenti contabili contraddistinti dal rispetto dei principi di certezza e veridicità del bilancio pubblico». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il via libera della commissione Bilancio ai consolidati 2020 e 2021 della Regione, strumenti che riuniscono anche i bilanci di società partecipate, enti e organismi strumentali o controllati dall’ente.

Sull’approvazione interviene anche l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone. «Restituiamo – dichiara – efficienza ed equilibrio alla macchina amministrativa regionale. Un ringraziamento ai colleghi della commissione Bilancio e al presidente Dario Daidone per lo spirito di proficua fattività che sta connotando, fin dall’inizio della legislatura, i lavori dell’organismo».

I bilanci verranno trattati in aula la prossima settimana.