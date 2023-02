Basket Promozione. Il Cusn batte la capolista Olimpia Ragusa e si conferma al secondo posto in campionato

La squadra di coach Turturici, davanti al folto pubblico nisseno, porta a casa 2 punti fondamentali contro l’Olimpia Ragusa e rimane imbattuta tra le mura casalinghe del Palacannizzaro, infliggendo così la prima sconfitta in campionato alla capolista e confermando il secondo posto nel campionato di promozione.

Il match parte con il quintetto nisseno in gran pressione sugli avversari con una asfissiante difesa a uomo, trovando ottimi canestri sia in contropiede sia ragionando nella metà campo offensiva.

La partita è molto dura e il peso dei lunghi si fa sentire da entrambe le parti, su tutti il neo acquisto del CUSN Mauro Madonia che porta esperienza, peso e voglia di combattere.

I primi due quarti confermano così l’ottimo stato di forma, la compattezza e lo spirito di sacrificio e di squadra della compagine nissena.

Nel terzo quarto la squadra ragusana trova le giuste motivazioni e le giuste provocazioni per rientrare in partita ma, la squadra nissena guidata da un sontuoso Capitan Barbera, dal solito Killer Lacagnina e da un monumentale Minore, riesce a portare a casa meritatamente il risultato mostrandosi matura per la continuazione del campionato.

La squadra diventa sempre più compatta e affiatata, dentro e fuori il campo, riempiendo di orgoglio il presidente, professore Armatore, e il dirigente accompagnatore, Paolo Frangiamore.