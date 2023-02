“Abbiamo avviato il percorso dell’Autonomia differenziata. A differenza di quello che si dice non e’ ‘togliamo ad alcuni per dare ad altri’, ma vale per tutti la stessa regola: se gestisci bene le tue competenze prendo in considerazione l’ipotesi di farti gestire altre competenze”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando alla manifestazione unitaria del centrodestra per Francesco Rocca presidente della Regione Lazio.