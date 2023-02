Arrestato il medico di Matteo Messina Denaro. Alfonso Tumbarello, 70 anni, sarebbe stato perfettamente a conoscenza che in realtà si stava prendendo cura del boss latitante che usava l’identità di Bonafede. I carabinieri del Ros lo hanno arrestato oggi assieme ad Andrea Bonafede, cugino e omonimo della persona che ha prestato la propria identità al padrino.

Il giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto ha accolto la richiesta del procuratore Maurizio de Lucia, dell’aggiunto Paolo Guido e del sostituto Pierangelo Padova. Sono accusati di favoreggiamento aggravato. Bonafede avrebbe fatto da cerniera con il medico per la consegna delle prescrizioni. Tumbarello, medico di base di Campobello, ha assicurato a Messina Denaro l’accesso alle cure del Servizio Sanitario Nazionale attraverso un percorso terapeutico durato oltre due anni, con più di un centinaio di prescrizioni sanitarie e di analisi intestate falsamente ad Andrea Bonafede. I pm contestano a Tamburello il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso.