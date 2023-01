Villalba. Siglato protocollo d’intesa tra Comune e Aics per la promozione di attività culturali, artistiche, ambientali, sportive e sociali

VILLALBA. Sinergia tra l’AICS e Comune di Villalba. Grazie anche all’opera della sindaca Maria Paola Immordino e della sua giunta con la quale s’è incontrato Rino Pitanza su preciso mandato del presidente Giuseppe Petix è stato siglato un protocollo d’intesa.

“Cordialità e soprattutto fattività in casa Villalba con la sindaca che ha subito apprezzato l’iniziativa e consequenzialmente fortemente voluto la stipula del protocollo d’intesa”, si legge in una nota, che aggiunge: “Molto proficui e sempre improntati alla collaborazione reciproca e propositivi, dunque, gli incontri con la Sindaca a rappresentare l’amministrazione comunale villalbese e a lei va il mio grazie, a nome dell’AICS, per il riconoscimento sia personale che come Dirigente”.

In particolare l’Aics sarà accanto al comune di Villalba a collaborare nell’organizzazione di seminari e convegni; nella promozione di attività culturali, artistiche, ambientali, sportive, sociali, storiche, di diffusione della legalità e sensibilizzazione sociale; nella pubblicizzazione, nelle varie forme, delle attività che si andranno a svolgere e la progettazione, a titolo prevalentemente gratuito, a vari livelli (regionale, nazionale, europeo) e quant’altro potrebbe nascere per esigenze e volontà delle parti. Il tutto sancito proprio nel protocollo d’intesa