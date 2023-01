Villalba. Il sindaco invita cittadinanza a manifestare interesse per comunità energetica nel territorio

VILLALBA. Il sindaco di Villalba Maria Paola Immordino ha reso noto che la Regione Siciliana ha approvato la proposta di costituzione della CER presentata dal Comune di Villalba assegnando allo stesso Comune un contributo pari a 10.794,40 euro.

Pertanto, il primo cittadino ha invitato la cittadinanza a manifestare il proprio interesse a partecipare all’istituzione di comunità energetiche nel territorio comunale, compilando e inviando alla mail protocollo@comune.villalba.cl.it, oppure consegnandolo brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune l’Allegato “A” Manifestazione di interesse entro e non oltre il 12 Febbraio 2023.

Il primo cittadino ha ricordato che, mediante la creazione di una Comunità energetica è possibile condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, auto-consumando in situ l’energia generata accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura di energia elettrica e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;

– L’adesione a una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura:

Benefici ambientali: derivanti, anzitutto, dalla drastica riduzione delle emissioni di C02 quale logica conseguenza dell’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;

Benefici economici: considerato che l’autoproduzione e l’autoconsumo in situ di energia consente una riduzione dei costi, e tenuto altresì conto dell’incentivo riconosciuto dal D.M. MiSE del 16

novembre 2020 pari a € 110 per ogni MW di energia condivisa tra i partecipanti all’iniziativa;

Benefici di carattere sociale: stante che tale iniziativa di comunità facilita prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico locale;