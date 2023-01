Testimoni di Geova suonano il campanello: 73enne infastidito spara con fucile, denunciato

Poteva finire male l’avvertimento di un anziano infastidito da due Testimoni di Geova. I due si presentano alla porta di casa di un 73enne, lui non gradisce la loro visita e non risponde al campanello, ma loro insistono e allora lui spara un colpo in aria, con un’arma da fuoco, per convincerli ad allontanarsi.

L’episodio e’ accaduto nei giorni scorsi a Cavaglià, e oggi, a conclusione degli accertamenti, i militari della locale stazione Carabinieri hanno denunciato l’anziano protagonista della vicenda, ritenuto responsabile dei reati di minaccia grave ed esplosioni pericolose.

I militari dell’Arma, a scopo cautelare, successivamente ai fatti, hanno ritirato all’uomo armi e munizioni, regolarmente detenute, e la relativa licenza di porto d’armi a uso caccia, in corso di validita’. L’uomo aveva due fucili sovrapposti calibro 12, una doppietta calibro 12; un fucile semiautomatico calibro 12; 1 carabina flobert calibro 9 e 16 munizioni calibro

12.