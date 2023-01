Sudafrica: 8 morti in sparatoria a festa di compleanno

La polizia sudafricana sta indagando su una sparatoria avvenuta nel fine settimana durante una festa di compleanno in una casa nella città di Gqeberha, precedentemente nota come Port Elizabeth. Il bilancio è di otto persone uccise e tre ferite.

Ad aprire il fuoco due uomini armati. Fra i morti anche il proprietario dell’abitazione. La polizia ha detto che il movente della sparatoria non è ancora chiaro. Sette persone sono morte sul posto, mentre l’ottava vittima è deceduta per le ferite riportate in ospedale. Non sono ancora stati effettuati arresti, ma è in corso una caccia all’uomo ha aggiunto la polizia.