Sparano in aria per capodanno e postano video sui social: 3 denunciati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno denunciato tre isolani per il reato di omessa custodia di armi e munizioni, porto abusivo di armi e accensioni ed esplosioni pericolose.

All’esito di un’attenta e minuziosa attività investigativa messa in campo dai militari dell’Arma, scaturita dalla visione di un filmato postato sui social network, i Carabinieri dell’isola si sono messi sulle tracce dei due soggetti ritratti nel video che la notte di capodanno avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco da un terrazzo allo scopo di festeggiare il nuovo anno.

Dalle indagini è emerso come i prevenuti di 50 e 32 anni si sarebbero impossessati di un fucile custodito nella cassaforte della casa del suocero di uno dei 2 utilizzandolo per i festeggiamenti, mettendo a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri. Nel medesimo contesto il 74enne è stato denunciato per omessa custodia di armi e munizioni con contestuale ritiro a titolo cautelativo di 4 fucili, una pistola, una carabina e vario munizionamento regolarmente detenuti.