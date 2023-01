Un sub palermitano di 65 anni è morto mentre eseguiva una immersione. È accaduto nelle acque di Bonagia, frazione balneare di Valderice. L’ipotesi attualmente più accreditata dagli inquirenti sarebbe quella di un malore.

L’uomo è stato riportato in superficie ma, nonostante gli sforzi e l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulle cause del decesso.