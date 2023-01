Sicilia, ore di ansia per Biagio Conte: “Vi voglio bene”

Ore di ansia e paura per le condizioni di salute di Biagio Conte, il missionario laico di Palermo che da qualche mese lotta contro un tumore e il cui quadro sanitario negli ultimi giorni si è aggravato. Nella serata di ieri sui social si è diffusa la falsa notizia della morte del fondatore della Missione Speranza e Carità, che a Palermo è un punto di riferimento per i poveri e i senzatetto.

Voci smentite ufficialmente dalla Missione: “Continuiamo a pregare per Biagio che continua a lottare contro il male – dicono dal fortino di via Archirafi -, lo confortiamo nel dolore e comunichiamo che le notizie che circolano sul web sono false…il maligno utilizza gli ingenui. Continuiamo a pregare”. Tra i tanti che in questi giorni hanno fatto visita al missionario 59enne, che nella sua struttura accoglie circa seicento persone in difficoltà, anche l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, e il suo predecessore, cardinale Paolo Romeo.

Il medico della Missione, Francesco Russo, in un post ribadisce: “Fratel Biagio sta continuando a vivere la sua malattia con tanta forza e coraggio e tutta la missione gli è vicino. Ognuno fa il possibile per rendergli la giornata piacevole con un gesto, una parola, una preghiera, un canto, una fisioterapia o una medicina data con amore e leggerezza. Ogni giorno Fratel Biagio dona sorrisi e con le poche forze che la malattia in questo momento gli consente ripete a tutti: vi voglio bene, vi voglio tanto bene”.