Serradifalco. Appaltati i lavori per gli interventi allo stadio comunale “Tomaselli”

SERRADIFALCO. Sono stati appaltati i lavori per il completamento e l’adeguamento del campo sportivo al fine di renderlo funzionale all’attività agonistica nazionale. Con questi interventi, lo stadio comunale serradifalchese è destinato non solo ad avere un fondo in erba sintetica di ultima generazione, ma anche a dotarsi di tutta una serie di componenti destinate a farne un vanto per tutta la comunità serradifalchese.

A finanziare questa importante opera con 700 mila euro è stato il Dipartimento per lo Sport del Governo. Il finanziamento ottenuto con il bando “Sport e Periferie”. A questa somma è stato poi aggiunto il cofinanziamento di 140 mila euro da parte del Comune. Tra i lavori, previsto l’allargamento a 63 metri, ma anche la posa di un manto erboso con sistema misto, cioè con erba naturale e sintetica, e poi ancora l’intera recinzione e cinta muraria, l’impianto di irrigazione e quello di drenaggio di un campo sportivo comunale destinato a diventare un autentico gioiello calcistico e sportivo.

I lavori sono stati appaltati prima del 31 dicembre 2022 altrimenti il finanziamento sarebbe stato perduto. In precedenza è stato completato l’impianto di illuminazione con l’elevazione di quattro torri faro a led di ultima generazione, ma anche l’impianto di video sorveglianza. Si sta anche lavorando ad un impianto di illuminazione d’emergenza che scatterà in funzione qualora dovessero registrarsi black out. Lo stadio comunale è stato interessato da altri interventi come il cantiere di lavoro regionale con la sistemazione degli spogliatoi con docce, impianti elettrici e infissi, e la realizzazione della tribunetta con i fondi della democrazia partecipata.