Scommesse clandestine, controlli in Sicilia anche a Caltanissetta: sanzioni per 3 milioni

Scommesse illegali e sanzioni per 3 milioni in Sicilia. Coinvolte le procure di Agrigento e di Catania, i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo e delle Sezioni Operative Territoriali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani, in collaborazione con carabinieri, Guardia di finanza e polizia di Stato.

Sono gli 40 esercizi controllati e 13 i punti scommesse clandestini collegati telematicamente con server di societa’ residenti all’estero, privi di concessione rilasciata da Adm e autorizzazioni della questura, 18 i denunciati, 21 i personal computer sottoposti a sequestro penale.