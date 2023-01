Santa Caterina. Rimborsi abbonamenti per studenti pendolari: istanze entro il 13 febbraio

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha annunciato che verranno rimborsati integralmente gli abbonamenti degli studenti il cui reddito familiare non è superiore a euro 10.632,94 che dovranno presentare modello ISEE e all’80% gli altri.

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: Attestazione ISEE anno 2022 e anno 2023 in corso di validità, se inferiore a € 10.632,94; Fotocopia del documento di identità, del genitore richiedente, in corso di validità; Copia del codice IBAN intestato al dichiarante e rilasciato dalla banca o posta. Per maggiori info e per scaricare i moduli di richiesta https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/most…