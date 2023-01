Sanremo, Amadeus e Morandi svelano i duetti da Fiorello

ROMA (ITALPRESS) – Amadeus e Gianni Morandi svelano in diretta collegandosi con il programma condotto da Fiorelllo, “Viva Rai2”, la lista completa dei duetti del Festival di Sanremo, in programma nella serata di venerdì. Anna Oxa con il deejay iLjard Shava canterà “Un’emozione da poco”; Ariete con Sangiovanni “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato; gli Articolo 31 con Fedez un medley degli Articolo 31; Colapesce Dimartino con Carla Bruni “Azzurro” di Adriano Celentano; i Colla Zio con Ditonellapiaga “Salirò” di Daniele Silvestri; Coma_Cose con i Baustelle proporranno “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri; Elodie con BigMama “American Woman”; Gianluca Grignani con Arisa “Destinazione Paradiso” dello stesso Grignani; Gianmaria con Manuel Agnelli “Quello che non c’è” degli Afterhours; Giorgia con Elisa “Luce” e “Di sole e d’azzurro”; i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi un medley tra “La forza della vita” e “Anima mia”, dai rispettivi repertori.

Lazza con Emma e Laura Marzadori “La fine” di Tiziano Ferro; Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo un medley dello stesso Bennato; Levante con Renzo Rubino “Vivere” di Vasco Rossi; Madame con Izi “Via del Campo” di Fabrizio De Andrè; Mara Sattei con Noemi “L’amour toujour” di Gigi D’Agostino; Marco Mengoni con il Kingdom Choir “Let it be” dei Beatles; i Modà con Le Vibrazioni “Vieni da me” de Le Vibrazioni; Mr. Rain con Fasma “Qualcosa di grande” dei Lunapop; Olly con Lorella Cuccarini “La notte vola” della stessa Cuccarini; Paola & Chiara con Mark & Kremont un medley di Paola & Chiara; Rosa Chemical con Rose Villain “America” di Gianna Nannini; Sethe con Bnkr44 “Charlie fa il surf” dei Baustelle; Shari con Salmo un medley di Zucchero Fornaciari; Tananai con Don Joe “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi; Ultimo con Eros Ramazzotti un medley di Eros Ramazzotti.

