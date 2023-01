San Cataldo. Parte collaborazione tra Club Viking 4×4 e Comune

SAN CATALDO. Parte ufficialmente la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Viking Club 4×4. Lo ha annunciato il sindaco Gioacchino Comparato e l’Assessore alle Politiche Sociali Gabriele Amico. Il primo cittadino, nel ricordare l’importanza della collaborazione tra Associazioni e amministrazione comunale, ha sottolineato: “La nostra città è di tutti e tutti dobbiamo impegnarci per il suo sviluppo. Per questo motivo, abbiamo stipulato una convenzione con l’Associazione Viking Club 4×4”.

In base a questa convenzione è previsto che i volontari Viking Club supporteranno con i loro fuoristrada il Comune e tutta la città in caso di emergenza in aree impervie, o in caso di condizioni climatiche difficili, e ancora in attività di monitoraggio. Il sindaco ha poi concluso: “Ringraziamo la Viking Club 4×4 e il Presidente Salvatore Cammarata per la disponibilità e la collaborazione”.