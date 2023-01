San Cataldo. Istituito al Comune l’ufficio benessere animale e lotta al randagismo

SAN CATALDO. Presso gli uffici comunali anche nell’ambito della polizia locale viene istituito l’ufficio benessere animale e lotta al Randagismo, individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa.

L’ufficio, che detiene l’elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell’anagrafe degli animali di affezione, pertanto è istituto un elenco per il contrasto al randagismo cui possono iscriversi cittadini singoli che intendono prestare la propria opera a titolo gratuito per il contrasto al fenomeno del randagismo, a seguito di istanza e presentazione di adeguata formazione.

L’elenco dei volontari animalisti, gestito dal Comune, che contiene tutti i dati dei cittadini che vogliono dare il loro contributo come volontari al fine di promuovere la cura e la presenza nel territorio degli animali, il loro benessere, la corretta convivenza con l’uomo e la tutela della salute pubblica. L’Amministrazione ha un contratto con una ditta che gestisce un canile sito in c/da Mimiani che può ospitare fino a 300 cani, dotato di un ambulatorio dove vengono sterilizzati i cani randagi rivenuti nel territorio;

E’ intendimento dell’Amministrazione risolvere/arginare il fenomeno del randagismo con il recupero dei cani abbandonati, la loro sterilizzazione e ove possibile l’adozione e l’inserimento nel territorio. Premesso ciò la Giunta ha deciso di Istituire, all’interno dell’Organizzazione del Corpo di Polizia Municipale l’ufficio Benessere animale e lotta al randagismo.

Responsabile di tale ufficio sarà l’Ispettore Capo De Vita Salvatore Maria. Prevista l’istituzione dell’albo comunale delle associazioni e dei volontari, ma anche quello delle associazioni animaliste. Tramite la manifestazione di interesse sarà possibile la costituzione dell’albo comunale delle associazioni e dei volontari animalisti. Tale provvedimento non è destinato a gravare sul bilancio comunale.